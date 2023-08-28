День в истории: как Тина Тернер получала звезду на Аллее славы в Голливуде

37 лет назад именно в этот день певица Тина Тернер получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

На фото 47-летняя Тернер запечатлена с букетом цветов и именной табличкой со своей звездой. Кадр был сделан, 28 августа 1986 года, во время церемонии открытия звезды в Лос-Анджелесе.

Одета в тот день певица была в пестрое платье без бретелек, на шее у нее было жемчужное ожерелье, а в ушах крупные золотые серьги-кольца.

Тина Тернер в этот день получила звезду на Аллее славы в Голливуде / Фото: Associated Press

Напомним, Тина Тернер ушла из жизни в этом году – 23 мая. Она скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Ранее мы вспоминали культовые песни и биографию артистки.

Тина Тернер / Фото: Getty Images

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