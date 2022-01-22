День в спа-салоне: Виктория Бекхэм поделилась милым снимком с 10-летней дочерью

День в спа-салоне: Виктория Бекхэм поделилась милым снимком с 10-летней дочерью

Дизайнер Виктория Бекхэм поделилась в Instagram снимком, на котором она и ее дочь Харпер вместе проводят день в спа-салоне в субботу.

47-летняя знаменитость и ее 10-летняя дочь надели одинаковые серые халаты и сделали селфи в зеркало. Виктория убрала свои волосы с лица и сняла макияж, чтобы подготовиться к спа-процедурам, а Хармер мило улыбнулась, когда мама делала снимок.

"Счастливые выходные! Субботние спа-процедуры для мамочки и Харпер", - написала Виктория в посте.

Напомним ,что ранее Бекхэм показывала милый снимок с отпуска, на котором была запечатлена с мужем на яхте.

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