Деньги важнее: Эльза Хоск, которая поддерживала Украину, сейчас рекламирует российские купальники

Шведская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск в начале широкомасштабного вторжения России в Украину поддерживала украинцев и говорила об этом публично. Но прошел год военных действий, которые все еще продолжаются, и теперь манекенщица сотрудничает с российским брендом купальников.

34-летняя Хоск опубликовала в своем блоге видео, на котором рекламирует купальники, и тегнула бренд. А бдительные подписчики сразу заметили, что Эльза сотрудничает с брендом из страны-агрессора, которая напала на Украину.

Эльза Хоск рекламирует купальники от российского бренда / Фото: Instagram Эльзы Хоск

Еще 26 февраля, спустя два дня после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину и начала убивать украинцев, Эльза Хоск вместе с другими коллегами Victoria's Secret поддержали нашу страну.

"Мое сердце со всеми украинцами", - писала в тот день модель Эльза Хоск и призвала весь мир реагировать на российскую агрессию против Украины.

А когда украинскими военными была освобождена Буча, Хоск осудила зверства российской армии в этом городе под Киевом.

"Монстры!!! Прекратите убийства безвинных украинцев. Так много потерянных жизней, когда это закончится?" – подписала публикацию шокированная Эльза.

Эльза Хоск рекламирует купальники от российского бренда / Фото: Instagram Эльзы Хоск

Можно только догадываться, почему вдруг манекенщица согласилась рекламировать российский бренд сейчас.

Эльза Хоск рекламирует купальники от российского бренда / Фото: Instagram Эльзы Хоск

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