Деньги важнее: Эльза Хоск, которая поддерживала Украину, сейчас рекламирует российские купальники

Шведская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск в начале широкомасштабного вторжения России в Украину поддерживала украинцев и говорила об этом публично. Но прошел год военных действий, которые все еще продолжаются, и теперь манекенщица сотрудничает с российским брендом купальников.
34-летняя Хоск опубликовала в своем блоге видео, на котором рекламирует купальники, и тегнула бренд. А бдительные подписчики сразу заметили, что Эльза сотрудничает с брендом из страны-агрессора, которая напала на Украину.
Еще 26 февраля, спустя два дня после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину и начала убивать украинцев, Эльза Хоск вместе с другими коллегами Victoria's Secret поддержали нашу страну.
"Мое сердце со всеми украинцами", - писала в тот день модель Эльза Хоск и призвала весь мир реагировать на российскую агрессию против Украины.
А когда украинскими военными была освобождена Буча, Хоск осудила зверства российской армии в этом городе под Киевом.
"Монстры!!! Прекратите убийства безвинных украинцев. Так много потерянных жизней, когда это закончится?" – подписала публикацию шокированная Эльза.
Можно только догадываться, почему вдруг манекенщица согласилась рекламировать российский бренд сейчас.
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