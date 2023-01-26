Держала бюст руками: Кайли Дженнер в экстравагантном платье приехала на шоу в Париже

Бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер посещает показы на Парижской неделе моды. На днях девушка попала в объективы фотографов перед шоу Jean Paul Gaultier.

25-летняя Кайли выглядела, как всегда, очень эффектно в платье без бретелек из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier. Наряд состоял из пикантного корсета, подчеркивающего пышные формы Кайли и облегающей фигуру черной макси-юбки с небольшим шлейфом.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Аутфит Дженнер дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках, сделала выразительный макияж глаз и нанесла матовую помаду на губы, подчеркнув их форму карандашом.

Выходя из машины, Кайли придерживала корсет на груди руками, а заодно и продемонстрировала свой маникюр в нюдовых оттенках. Никаких других аксессуаров к образу бизнесвумен подбирать не стала. А темные локоны уложила в прическу с мокрым эффектом.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Напомним, на шоу Модного дома Schiaparelli Кайли Дженнер приехала в кутюрном платье с головой льва из новой коллекции бренда и произвела фурор перед камерами.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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