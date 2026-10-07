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- Шоу-бизнес
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Держала шлейф на золотой цепи: Леони Ханне удивила образом на показе Schiaparelli
Звезда произвела фурор необычной деталью наряда на модном показе.
Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер — Леони Ханне — посетила показ коллекции Schiaparelli сезона весна-лето 2027 в Париже, где продемонстрировала эффектный образ от этого французского Модного дома.
Для выхода знаменитость выбрала длинное черное платье Molten Dress с глубоким декольте и облегающим силуэтом. Наряд отличался длинным шлейфом, который стал главной деталью образа.
Особенно необычно выглядело крепление шлейфа: Леони держала его с помощью длинной золотой цепи, прикрепленной к платью. Такой акцент подчеркнул фирменную любовь Schiaparelli к скульптурным и сюрреалистичным деталям.
Образ Ханне дополнила золотыми серьгами, черной сумкой Face Bag от Schiaparelli и черными мюлями. Волосы она собрала в небрежный пучок и выпустила одну прядь у лица.
Ранее, напомним, своим смелым образом на Неделе моды удивила супермодель Хайди Клум — она надела прозрачное латексное платье.