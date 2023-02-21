Держала за лысину: фотографы запечатлели, как Рози Хантингтон-Уайтли нежно ласкала любимого на фэшн-шоу

35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли вместе со своим любимым – 55-летним Джейсоном Стэтхэмом посетила показ Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.

Пара выбрала для своего выхода образы total black. Хантингтон-Вайтли надела блузку без рукавов и с баской от бренда The Row и черные обтягивающие брюки с разрезами внизу. Талию она подчеркнула черным ремешком. Аутфит модель дополнила остроносыми туфлями и золотыми украшениями от Jessica McCormack. Волосы она распустила и сделала макияж смоки-айс.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Фото: Getty Images

Стэтхэм был одет в куртку с накладными карманами, брюки-карго и кроссовки.

Фотографы запечатлели милый момент, как Рози ласкала бойфренда, сидя в первом ряду. Модель нежно держала его за голову, гладила, смотрела на него влюбленными глазами, а затем поцеловала в щеку.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Фото: Getty Images

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала видео с отдыха на Мальдивах, на котором она обнаженной поплавала в бассейне.

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