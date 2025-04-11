ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

Держались за руки: 66-летний Андреа Бочелли и его жена посетили государственный банкет

Итальянский певец и его супруга встретились с британским монархом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андреа Бочелли и его жена Вероника Бочелли

Андреа Бочелли и его жена Вероника Бочелли / © Associated Press

9 апреля президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура устроили государственный банкет в честь короля Чарльза III и королевы Камиллы во дворце Квиринале в Риме. Банкет совпал с 20-й годовщиной свадьбы британской пары.

Среди гостей этого роскошного мероприятия были знаменитый шеф-повар Джорджио Локателли и тенор Андреа Бочелли, а также ряд министров и дизайнеров. 66-летний Бочелли пришел на ужин со своей женой Вероникой. Их сфотографировали по пути на мероприятие, пара держалась зу руки.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

На Веронике было гламурное вечернее платье-кейп украшенное вышивкой бисером и пайетками. Наряд она носила в сочетании с бриллиантовыми украшениями, а также бархатным клатчем.

Ее наряд напомнил один из самых узнаваемых нарядов принцессы Кейт — золотое платье от бренда Jenny Packham.

Андреа Бочелли и его жена Вероника Бочелли / © Getty Images

Андреа Бочелли и его жена Вероника Бочелли / © Getty Images

Напомним, что Андреа и Вероника вместе с 2002 года. В марте 2012 года у них родилась дочь Вирджиния, которая стала для женщины первым ребенком, а для Бочелли — третьим. Сейчас Вероника работает импресарио мужа.

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie