Держались за руки: 66-летний Андреа Бочелли и его жена посетили государственный банкет

Андреа Бочелли и его жена Вероника Бочелли / © Associated Press

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9 апреля президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура устроили государственный банкет в честь короля Чарльза III и королевы Камиллы во дворце Квиринале в Риме. Банкет совпал с 20-й годовщиной свадьбы британской пары.

Среди гостей этого роскошного мероприятия были знаменитый шеф-повар Джорджио Локателли и тенор Андреа Бочелли, а также ряд министров и дизайнеров. 66-летний Бочелли пришел на ужин со своей женой Вероникой. Их сфотографировали по пути на мероприятие, пара держалась зу руки.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

На Веронике было гламурное вечернее платье-кейп украшенное вышивкой бисером и пайетками. Наряд она носила в сочетании с бриллиантовыми украшениями, а также бархатным клатчем.

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Ее наряд напомнил один из самых узнаваемых нарядов принцессы Кейт — золотое платье от бренда Jenny Packham.

Андреа Бочелли и его жена Вероника Бочелли / © Getty Images

Напомним, что Андреа и Вероника вместе с 2002 года. В марте 2012 года у них родилась дочь Вирджиния, которая стала для женщины первым ребенком, а для Бочелли — третьим. Сейчас Вероника работает импресарио мужа.