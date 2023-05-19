Держались за руки: 80-летний Харрисон Форд посетила Каннский кинофестиваль с женой

На мероприятии актер был удостоен награды за жизненные достижения.

Одним из самых ожидаемых фильмов 76-го Каннского кинофестиваля стало продолжение культовой франшизы об Индиане Джонсе. Поэтому на красной дорожке знаменитого киномероприятия появился главный актер всех этих фильмов - 80-летний Харрисон Форд.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт / Фото: Associated Press

На премьеру фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" он пришел в компании своей 58-летней жены Калисты Флокхарт. Женщина надела на красную дорожку черное платье от бренда Zuhair Murad из коллекции 2023 года.

Пара позировала перед камерами улыбаясь и держась за руки.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт / Фото: Associated Press

После они прошли в зал, где проходила официальная часть мероприятия, там президент кинофестиваля Айрис Кноблох вручила Форду почетную Золотую пальмовую ветвь за "жизненные достижения" и личный вклад в развитие киноиндустрии. О награждении заранее не объявляли, поэтому оно стало неожиданностью для актера.

Во время награждения на сцене продемонстрировали видеоролик с нарезками из фильмов, в которых снимался Харрисон Форд. Актер был крайне растроган награждением, поблагодарил присутствующих и сказал:

"Говорят, перед смертью ваша жизнь проносится перед глазами. Я только что видел, как вся моя жизнь промелькнула передо мной".

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