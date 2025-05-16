Держались за руки: Алессандра Амбросио прогулялась с бойфрендом по Каннах в бохо-образе

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Getty Images

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, наиболее известна работой с Victoria’s Secret, стала гостьей Каннского кинофестиваля, который стартовала во Франции 13 мая. Также она посещает множество других мероприятий связанных с этим событием, поэтому становится объектом интереса для папарацци.

Во второй день 78-го Каннского кинофестиваля Алессандру Амбросио заметили с ее новым бойфрендом на улице — Баком Палмером. Пара прогуливалась держась за руки. Модель в тот день продемонстрировала стильный и трендовый образ в стиле бохо, а также показала, как стильно носить белые джинсы.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Getty Images

Образ Амбросио дополнила украшениями, среди которых особенно привлекало внимание то, которое у нее было на шее, а также босоножками на каблуках и плетеной сумкой. Волосы она собрала в хвост и надела на глаза солнцезащитные очки. Ее спутник был одет в таком же стиле как и она.

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Также днем ранее Алессандра блистала на открытии кинофестиваля. Модель появилась на красной дорожке в зеленом платье с декольте и разрезом от бренда Zuhair Murad.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Associated Press