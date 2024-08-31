Держались за руки: Антонио Бандерас вышел на красную дорожку с возлюбленной

Известный актер и его возлюбленная в отношениях уже около 9 лет.
Антонио Бандерас посетил 81-й Венецианский кинофестиваль, который стартовал в Италии 28 августа. 64-летний испанский актер вышел на красную дорожку со своей возлюбленной Николь Кимпел.
Пара посетила премьеру фильма "Малышка" (Babygirl), в котором актер сыграл вместе с Николь Кидман. Они вышли на красную дорожку держась за руки.
Бандерас был в классическом черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке, а вот Николь отдала предпочтение красной плотью с одной косой бретелькой и украшением в виде золотого цветка на груди. Образ женщина дополнила сумкой от Bvlgari и золотыми босоножками.
Отметим, что пара вместе с 2015 года. Об их отношениях стало известно после того, как Бандерас развелся с актрисой Мелани Гриффит.
Также премьеру посетили другие звезды фильма. Актеры и режиссер позировали вместе перед фотографами. Особое внимание также привлекала Николь Кидман, которая вышла на публику в платье от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2024.
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