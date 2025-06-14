Держались за руки: Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон сходили на свидание

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

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Бывший муж Анджелины Джоли — 61-летний актер Брэд Питт — закрутил новый роман с женщиной, которой 32 года. Пара в отношениях с 2022 года, но очень редко вместе появляется на публику. В пятницу, 13 июня, их заметили вместе, когда они шли на двойное свидание с еще одними звездами — моделью Джиджи Хадид и актером Брэдли Купером. Пары встретились в корейском ресторане Cote в Нью-Йорке.

На Инес в тот вечер было светло-желтое платье с открытыми плечами, асимметричным подолом и драпировками. В руке она несла сумку от Chanel, а обута была в лаконичные босоножки с ремешками. Питт носил шелковую рубашку голубого цвета и джинсы в стиле кэжуал. Также актер дополнил образ солнцезащитными очками и изменил прическу — он остриг свои длинные волосы.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

Напомним, что недавно Питт снялся для глянца GQ. Актер позировал на снимке в дерзких черный сапогах-рыбака из кожи от Saint Laurent. Стоимость такой пары 4500 долларов и они стали новым модным трендом среди известных мужчин.

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Брэд Питт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Брэд Питт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ