Держались за руки: дети Майкла Джексона впервые за длительное время появились на публике

У знаменитого поп-певца в 90-х родилось трое детей. Сейчас они ведут довольно скрытный образ жизни.

Пэрис Джексон и ее брат Принс появились на благотворительном гала-вечере в пятницу, 19 августа. Мероприятие, которое посетили брат и сестра, было организовано Фондом Гарольда и Кэрол Памп, чтобы собрать средства на лечение рака.

Пэрис надела довольно оригинальное платье бежевого цвета с цветочным принтом, которое дополняли пояс с небольшой пряжкой, коричневая сумка и ботинки. Также знаменитость сделала на лице макияж в нюдовых оттенках и уложила волосы в легкие локоны.

Старший брат девушки надел черный костюм, черную рубашку и фиолетовый галстук. Длинные волосы Принс собрал в низкий пучок.

Пэрис Джексон и Принц Джексон / Фото: Getty Images

На красной дорожке они позировали держась за руки и улыбаясь, но стоит отметить, что этот выход довольно редкий для детей Майкла Джексона и обычно они стараются не появляться на светских мероприятиях. Также у них есть еще один младший брат, который обычно вообще не появляется на публике и в 2015 года официально сменил имя с Принса Майкла на Биги Джексона.

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