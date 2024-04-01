Держались за руки: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали папарацци

В минувшее воскресенье отмечали Пасху по западному обряду, поэтому многие знаменитости делились семейными снимками и поздравлениями в соцсетях. Звездные супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек же решили провести эти дни в Нью-Йорке.

Пару заметили, когда они направлялись в ресторан Sadelle's. Дженнифер и Бен держались за руки и старались не обращать внимания на любопытную толпу.

Лопес сочетала теплый свитер, жакет и широкие джинсы. Также она обула туфли на платформе от Andrea Wazen, собрала волосы в высокий пучок и завершила этот образ солнцезащитными очками от Chloe и сумкой Birkin от Hermes.

Бен же сочетал зауженные джинсы, футболку с логотипом группы Nirvana, а также клетчатую рубашку и бомбер. На глазах у него были солнцезащитные очки. Актер по-прежнему был без бороды.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

А вот на своей странице в Instagram, Лопес показала, что в Нью-Йорке с ней также ее дети. На опубликованом фото была запечетлена ее дочь Эмма (крайняя слева).

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