Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Держались за руки: Джордж и Амаль Клуни посетили премьеру драматического фильма в Беверли-Хиллз

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
660
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Держались за руки: Джордж и Амаль Клуни посетили премьеру драматического фильма в Беверли-Хиллз

Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Супруги выглядели, как всегда, роскошно.

Актер Джордж Клуни и его супруга - адвокат Амаль Клуни - посетили премьеру фильма "Мальчики в лодке", которая состоялась в Беверли-Хиллз. К супругам на мероприятии было приковано особое внимание, поскольку Клуни является режиссером этой картины.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / © Associated Press
Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Пара пришла на мероприятие держась за руки и улыбаясь фотографам. На Джордже был черный костюм, который он носил с темно-синей рубашкой, черными туфлями и дорогими часами на запястье.

А вот Амаль выбрала для мероприятия однотонное желтое платье на тонких бретельках и красивым декольте. Наряд подчеркивал стройную фигуру женщины.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / © Associated Press
Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Дополнила она образ любимой объемной прической, ярким макияжем и гламурным клатчем со стразами и камнями. В ушах у Клуни сверкали серьги с бриллиантами.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / © Associated Press
Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Что касается фильма, то в его основу легла одноименная книга Дэниела Джеймса Брауна, рассказывающей о команде гребцов из Вашингтонского университета, которые победили на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. История основана на реальных событиях.

Читайте также:

Семьянин, который никогда не хотел жениться, – история Джорджа Клуни

Семьянин, который никогда не хотел жениться, – история Джорджа Клуни

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
660
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация