Держались за руки: Джордж и Амаль Клуни посетили премьеру драматического фильма в Беверли-Хиллз

Супруги выглядели, как всегда, роскошно.
Актер Джордж Клуни и его супруга - адвокат Амаль Клуни - посетили премьеру фильма "Мальчики в лодке", которая состоялась в Беверли-Хиллз. К супругам на мероприятии было приковано особое внимание, поскольку Клуни является режиссером этой картины.
Пара пришла на мероприятие держась за руки и улыбаясь фотографам. На Джордже был черный костюм, который он носил с темно-синей рубашкой, черными туфлями и дорогими часами на запястье.
А вот Амаль выбрала для мероприятия однотонное желтое платье на тонких бретельках и красивым декольте. Наряд подчеркивал стройную фигуру женщины.
Дополнила она образ любимой объемной прической, ярким макияжем и гламурным клатчем со стразами и камнями. В ушах у Клуни сверкали серьги с бриллиантами.
Что касается фильма, то в его основу легла одноименная книга Дэниела Джеймса Брауна, рассказывающей о команде гребцов из Вашингтонского университета, которые победили на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. История основана на реальных событиях.
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