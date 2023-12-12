Держались за руки: Джордж и Амаль Клуни посетили премьеру драматического фильма в Беверли-Хиллз

Актер Джордж Клуни и его супруга - адвокат Амаль Клуни - посетили премьеру фильма "Мальчики в лодке", которая состоялась в Беверли-Хиллз. К супругам на мероприятии было приковано особое внимание, поскольку Клуни является режиссером этой картины.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Пара пришла на мероприятие держась за руки и улыбаясь фотографам. На Джордже был черный костюм, который он носил с темно-синей рубашкой, черными туфлями и дорогими часами на запястье.

А вот Амаль выбрала для мероприятия однотонное желтое платье на тонких бретельках и красивым декольте. Наряд подчеркивал стройную фигуру женщины.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Дополнила она образ любимой объемной прической, ярким макияжем и гламурным клатчем со стразами и камнями. В ушах у Клуни сверкали серьги с бриллиантами.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Что касается фильма, то в его основу легла одноименная книга Дэниела Джеймса Брауна, рассказывающей о команде гребцов из Вашингтонского университета, которые победили на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. История основана на реальных событиях.

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