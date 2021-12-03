Держались за руки: Энн Хэтэуэй заметили с мужем в Нью-Йорке

Держались за руки: Энн Хэтэуэй заметили с мужем в Нью-Йорке

Пара провела вечер в одном из модных заведений города.

Супругов Адама Шульмана и Энн Хэтэуэй заметили в Нью-Йорке 2 декабря. Пара направлялась на мероприятие в клуб Soho House на Манхэттене.

Актриса надела на мероприятие черное трикотажное мини-платье с вырезом в зоне ключицы, которое дополнила черными колготками, сапогами-казаками и серым пальто. В руке Энн несла черный клатч.

Направляясь в заведение, Хэтэуэй держала за руку своего мужа, с которым в браке уже девять лет. Адам был одет в черные штаны, кроссовки и темно-синий кардиган.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман / Getty Images

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