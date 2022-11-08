Держались за руки и болтали: Хейли и Джастин Бибер сходили вместе за покупками

Они притворились обычными людьми и решили сами сходить в магазин.

Супруги Джастин и Хейли Бибер оказались под прицелом фотографов в Лос-Анджелесе, когда решили сами сходить за покупками. Пару заметили, когда они ходили в Erewhon - магазине экологически чистых продуктов в Беверли-Хиллз.

Хейли и Джастин держались за руки, что-то обсуждали и старались не обращать внимания на папарацци.

25-летняя Хейли появилась на публике в джинсах свободного кроя от Denim By Orlee, кроссовках Adidas и коричневом свитере, которые дополняли куртка от The North Face. Также она надела теплую шапку, солнцезащитные очки, а в руке держала трендовую сумку с узлом от Bottega Veneta.

Хейли и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Джастин решил надеть для прогулки с любимой свободные джинсы, худи и теплую куртку. Завершили его образ кроссовки и теплая шапка.

Хейли и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Читайте также: