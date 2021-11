Держались за руки и болтали: супермодель Хайди Клум на прогулке с мужем-музыкантом

Знаменитости ходили на шопинг.

Немецкая супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Хайди Клум и ее муж, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, попали под прицел папарацци в Калифорнии. Пара вышла на прогулку по Лос-Анджелесу и зашла в несколько магазинов.

Супруги были одеты в одном стиле, ведь выбрали удобные костюмы. На Хайди была голубая рубашка и свободные штаны из тонкого денима, а также белая футболка. В руке она несла голубую сумку, а обута была в белые кеды.

Том выбрал лук светло-розового цвета, который дополнил черными слипонами и золотыми браслетами на руках, среди которых был и браслет от Tiffany & Co. в виде гвоздя.

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

Похоже, пара выбирала мебель в дом.

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

Напомним, в прошлом месяце модель посещала презентацию нового сингла Here comes the night группы Tokio Hotel, которая проходила в Берлине. На мероприятии модель появилась в белом кружевном комбинезоне и бежевых туфлях-лодочках.

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

