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Держались за руки и мило болтали: Блейк Лайвли подловили на свидании с мужем Райаном Рейнольдсом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
232
Время на прочтение
1 мин
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Держались за руки и мило болтали: Блейк Лайвли подловили на свидании с мужем Райаном Рейнольдсом

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Супруги решили отдохнуть на едине и выйти на прогулку. Своим новым образом известная актриса показала, что сезон коротких шорт еще не закончился.

На днях 36-летняя актриса Блейк Лайвли продемонстрировала нам, что стильно выглядеть можно и в обычных коротких джинсовых шортах. Звезду популярного в двухтысячных сериала "Сплетница" и икону стиля заметили на прогулке с мужем Райаном Рейнольдсом в Нью-Йорке, когда они просто шли по улице держась за руки и болтая.

Блейк сочетала джинсовые шорты с короткой свободной рубашкой с принтом и стильными аксессуарами, среди которых мы рассмотрели бордовую сумку от Chanel и бежевые сандалии на липучках от этого же бренда. Волосы звезда собрала в легкую косичку, надела пару сережек, а также солнцезащитные очки на глаза.

Райан отдал предпочтение белой футболке, розовой рубашке и светлым штанам. Также актер надел белые кеды и солнцезащитные очки.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Напомним, что пара вместе уже около 11 лет и воспитывает четырех дочерей.

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Дата публикации
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