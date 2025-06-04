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- Шоу-бизнес
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Держались за руки: Киану Ривз и его возлюбленная прибыли на премьеру фильма в Голливуде
Пара привлекла внимание своим появлением на мероприятии.
Актер Киану Ривз, который буквально не меняется в свои 60-лет, опять привлек внимание. Он посетил мировую премьеру фильма «Балерина», которая состоялась в Китайском театре в Голливуде.
На публику актер вышел со своей возлюбленной Александра Грант, с которой в отношениях с 2019 года. Пара держалась за руки и мило вела себя.
Александра носила красное платье от бренда Filiarmi, у которого біло глубокое декольте украшенное рюшей. Наряд женщина дополнила гламурніми туфлями со стразами, несколькими украшениями и золотой сумкой от Schiaparelli.
Киану же появился в темном костюме, рубашке и галстуке в принт. Также известній актер носил коричневіе туфли на шнурках.
Фильм, который они посетили является частью вселенной Джона Уика, но главную роль в этой картине уже сыграл не Киану, а актриса Ана Де Армас.