Держались за руки: Киану Ривз и его возлюбленная прибыли на премьеру фильма в Голливуде

Киану Ривз и Александра Грант / © Getty Images

Реклама

Актер Киану Ривз, который буквально не меняется в свои 60-лет, опять привлек внимание. Он посетил мировую премьеру фильма «Балерина», которая состоялась в Китайском театре в Голливуде.

На публику актер вышел со своей возлюбленной Александра Грант, с которой в отношениях с 2019 года. Пара держалась за руки и мило вела себя.

Киану Ривз и Александра Грант / © Getty Images

Александра носила красное платье от бренда Filiarmi, у которого біло глубокое декольте украшенное рюшей. Наряд женщина дополнила гламурніми туфлями со стразами, несколькими украшениями и золотой сумкой от Schiaparelli.

Реклама

Киану же появился в темном костюме, рубашке и галстуке в принт. Также известній актер носил коричневіе туфли на шнурках.

Киану Ривз и Александра Грант / © Getty Images

Фильм, который они посетили является частью вселенной Джона Уика, но главную роль в этой картине уже сыграл не Киану, а актриса Ана Де Армас.