Держались за руки: Лиев Шрайбер и его беременная жена вышли на прогулку с собакой

Совсем скоро у них родится первый совместный ребенок.

Голливудский актер Лиев Шрайбер и его возлюбленная, "Мисс Южная Каролина" Тейлор Нейсен, ждут ребенка. На днях пара попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Они вышли на небольшую прогулку со своей маленькой собакой, которую вели на поводке.

Шрайбер был одет в светлые джинсы и зеленую клетчатую рубашку, также на нем была кепка с логотипом бейсбольного клуба "Нью-Йорк Янкис" и кроссовки от New Balance. В руке у него была сумка-переноска для собаки.

Лиев Шрайбер и Тейлор Нейсен / Фото: Getty Images

31-летняя Тейлор надела широкое красно-белое платье, которое было украшено несколькими рюшами, биркенштоки и завершила лук коричневой сумкой на длинном ремешке и солнцезащитными очками. Также она собрала волосы в высокий и немного небрежный пучок и надела несколько золотых украшений.

Лиев Шрайбер и Тейлор Нейсен / Фото: Getty Images

Лиев и Тейлор вместе уже пять лет, но этот ребенок будет не первым для актера, ведь он уже воспитывает двух сыновей от предварительного брака с Наоми Уоттс - Сашу и Сэмюэля.

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