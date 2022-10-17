Держались за руки: миллиардера Джеффа Безоса заметили в Риме с подругой

Мультимиллиардер-основатель Amazon и один из тех счастливчиков, кто совершил туристический полет в космос в прошлом году, Джефф Безос, попал под прицел фотографов в Италии. Знаменитого предпринимателя сфотографировали с его возлюбленной Лорен Санчес, пара гуляла по Риму, держась за руки. Они улыбались, осматривали окрестности и посетили Колизей.

52-летняя телеведущая и журналистка Лорен была одета в легкое черное платье с глубоким вырезом в форме сердца от Carolina Herrera и белые кроссовки. На глазах у женщины были солнцезащитные очки.

58-летний Джефф обул удобные кеды, надел голубую рубашку и джинсы. Во время прогулки пару сопровождала охрана, фотографы и штат сотрудников.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Когда именно начался роман этой пары, неизвестно, но публичным он стал в феврале 2019 года. После разоблачения Джефф развелся с женой - писательницей Маккензи Таттл, с которой пробыл в официальном браке 26 лет. А Лорен развелась с мужем Патриком Уайтселлом, с которым пробыла в браке 13 лет. Журналистка воспитывает двоих детей от бывшего мужа, а также сына от игрока Тони Гонсалеса.

Теперь пара очень часто посещает вместе мероприятия, а также занимается благотворительностью, но узаконивать свои отношения они не спешат.

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