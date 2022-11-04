Держались за руки: папарацци подловили Шер с бойфрендом моложе ее на 40 лет

Пара сходила на романтический ужин в один из ресторанов в Калифорнии.
Папарацци подловили 76-летнюю Шер вместе с 36-летним музыкальным продюсером, экс-мужем Эмбер Роуз, — 36-летним Александром Эдвардсом в Калифорнии. Они вышли из ресторана в Западном Голливуде и держались за руки. Похоже, у пары роман.
Увидев фотографов, певица мило улыбалась. Наверное, она была рада, что ее подловили с молодым бойфрендом.
Шер и Александр были одеты во все черное. На артистке были элегантные пальто, широкие брюки и блузка-топ с перфорацией, ремешками и сексуальными бретельками в зоне декольте.
Аутфит она дополнила лакированными туфлями и сумкой со стразами. Волосы Шер уложили в локоны и сделали макияж с малиновыми тенями на веках.
На Эдвардсе было классическое пальто, кожаная рубашка, брюки и черные ботинки с красной, как огонь, аппликацией. В ушах у продюсера были бриллиантовые серьги-гвоздики, на лице – очки, а на шее – серебряная цепочка.
Напомним, Александр был продюсером Эмбер Роуз. У них есть общий сын – 3-летний Слэш Электрик. Эмбер рассталась с Александром, когда узнала о его изменах. В соцсети она рассказала однажды, что ее экс-муж имел одновременно 12 романов.
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