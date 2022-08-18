Держались за руки: певицу Деми Ловато заметили с новым бойфрендом

Американская певица Деми Ловато, которая год назад объявила себя небинарной особой, появилась на публике с новым бойфрендом - 23-летним музыкантом Джутом$. Пара гуляла по Нью-Йорку, держась за руки.

Обе знаменитости были одеты в панк-образы. На Деми была клетчатая юбка чуть ниже колен, футболка с принтом, колготки в сеточку и массивные ботинки. Бойфренд девушки надел штаны в камуфляж, кеды Converse, черный бомбер, футболку и кепку. Волосы Джута$ были покрашены в красный цвет, а его шею украшала несколько золотых цепочек.

Деми Ловато / Фото: Getty Images

В Нью-Йорке певица сейчас проводит время, поскольку принимала участие в развлекательном шоу Джимми Фэллона, где также выступила с рок-номером.

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