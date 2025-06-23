- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 1 мин
Держались за руки: Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас под прицелом папарацци
Актриса Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас сходили вместе поужинать в ресторане.
Пару заметили, когда они держась за руки выходили из заведения Emilio’s Ballato в Нохо в Нью-Йорке. Ник надел на свидание с женой светлый костюм в клетку, футболку с принтом и белые стильные кроссовки от Nike. На глазах у певца были очки с фиолетовыми линзами.
Приянка же выбрала для ужина красное платье с халтером от Bottega Veneta. У ее наряда было глубокое декольте, много складок, оборок и мешковатая юбка. Также у платья были золотые акценты в виде капель-украшений. Носила наряд Приянка в сочетании с сумкой на длинном ремешке и черными туфлями.
В последний раз влюбленных видели вместе на Met Gala в мае. Актриса тогда блистала перед фотографами в белом наряде в черный горох и широкополой шляпе.