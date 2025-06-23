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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Держались за руки: Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас под прицелом папарацци

Актриса Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас сходили вместе поужинать в ресторане.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ник Джонас и Приянка Чопра

Ник Джонас и Приянка Чопра / © Getty Images

Пару заметили, когда они держась за руки выходили из заведения Emilio’s Ballato в Нохо в Нью-Йорке. Ник надел на свидание с женой светлый костюм в клетку, футболку с принтом и белые стильные кроссовки от Nike. На глазах у певца были очки с фиолетовыми линзами.

Приянка же выбрала для ужина красное платье с халтером от Bottega Veneta. У ее наряда было глубокое декольте, много складок, оборок и мешковатая юбка. Также у платья были золотые акценты в виде капель-украшений. Носила наряд Приянка в сочетании с сумкой на длинном ремешке и черными туфлями.

Ник Джонас и Приянка Чопра / © Getty Images

Ник Джонас и Приянка Чопра / © Getty Images

В последний раз влюбленных видели вместе на Met Gala в мае. Актриса тогда блистала перед фотографами в белом наряде в черный горох и широкополой шляпе.

Ник Джонас и Приянка Чопра / © Associated Press

Ник Джонас и Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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