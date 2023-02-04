Держались за руки: сестры-певицы Холли и Хлоя Бейли вышли на красную дорожку в гламурных луках

Их образы для светских мероприятий всегда продуманы до мелочей.

22-летняя Холли Бейли, которая совсем скоро появится в ремейке легендарной сказки Disney "Русалочка", и ее старшая 24-летняя сестра Хлоя Бейли вышли вместе на красную дорожку в Лос-Анджелесе.

Сестры-певицы посетили мероприятие MusiCares "Человек года", которое было организовано в честь американского музыкального продюсера Берри Горди и певца Смоки Робинсона.

Холли надела на красную дорожку "голое" платье с вышивкой пайетками в виде фейерверков в трех оттенках - голубом, желтом и зеленом. Также у нее платье был эффектный вырез на талии. Образ певица дополнила гламурными босоножками и высокой прической. Хлоя надела золотое платье со стразами и одним рукавом, которое украшал также высокий разрез сбоку. Гламурный наряд она дополнила черными босоножками, элегантной прической и макияжем.

Холли и Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

Также певицы вышли и на сцену, но платья изменили. Хлоя надела потрясающий наряд с черного шифона и вышивки синими камнями, а вот ее сестра отдала предпочтение оригинальному платью сиреневого оттенка с прозрачными вставками и бахромой с кристаллами.

Холли и Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

Напомним, девушки выступают вместе в дуэте Chloe x Halle и уже неоднократно становились номинантами на премию "Грэмми".

Холли и Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

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