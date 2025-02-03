Держались за руки: Шакира вышла в свет с сыновьями от Жерара Пике, который ей изменил

Дети пришли поддержать маму в важный день, поскольку она была среди номинантов.

2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемонию вручения музыкальных наград "Грэмми". Среди гостей мероприятия была колумбийская певица Шакира, поскольку ее номинировали в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом".

Мероприятие звезда посетила со своими сыновьями 12-летним Миланом и 10-летним Сашей. Их сфотографировали держащимися за руки за кулисами. Дети были одеты одинаково, поскольку оба нарядились в серебристые пиджаки, черные брюки и белые рубашки. Сама Шакира на фото в своем костюме для выступления, который усыпан стразами.

Шакира и ее дети / Фото: Getty Images

Мальчики родились у звезды в отношениях с футболистом Жераром Пике. Они познакомились в 2010 году на съемках ее клипа и в результате начали встречаться, и их роман сразу привлек внимание прессы из-за 10-летней разницы в возрасте. Летом 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен Пике.

Шакира и Жерар Пике до расставания / Фото: Getty Images

Но не только Шакира пришла с детьми на это мероприятие. Также внимание публики было приковано к 13-летней дочери Бейонсе - Блю Айви, которая появилась на мероприятии в длинном синем вечернем платье.

Читайте также:

Шакира на сцене и в обычной жизни (5 фото)