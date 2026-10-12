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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Держались за руки: Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер появились на публике после смерти сына

Супермодель и ее муж была замечена на публике после трагических событий в их семье.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Синди Кроуфорд с сыном Пресли

Синди Кроуфорд с сыном Пресли

60-летняя супермодель Синди Кроуфорд и ее 64-летний муж Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти сына Пресли. Супругов заметили во время прогулки по пляжу Зума в Малибу, штат Калифорния, 10 октября. На фото, которым поделился People, пара держалась за руки и выглядела сдержанно.

Для прогулки Кроуфорд выбрала белый лонгслив, черные легинсы, кроссовки и темную бейсболку. Ее муж тоже был в непринужденном образе — белой футболке, черных спортивных шортах, кроссовках и кепке.

Это первый совместный выход супругов после смерти их 27-летнего сына Пресли, которая произошла 20 сентября. В последнее время семья практически не появлялась на публике, переживая тяжелую утрату.

Напомним, Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. У пары также есть дочь — 25-летняя модель Кайя Гербер. Пресли открыто рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостью. На протяжении многих лет родители поддерживали сына и помогали ему справляться с трудностями.

Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер и их дети

Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер и их дети

По информации американских СМИ, Пресли умер в реабилитационном учреждении в Санта-Монике. Обстоятельства его смерти расследуются, а официальная причина пока не установлена.

После трагедии друзья семьи выразили Кроуфорд и Герберу поддержку. Среди них был и Джордж Клуни, который давно дружит с супругами.

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