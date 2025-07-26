Держались за руки: Тим Бертон и Моника Беллуччи посетили вместе кинофестиваль

Тим Бертон и Моника Беллуччи / © Getty Images

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Режиссер Тим Бертон и его возлюбленная Моника Беллуччи посетили вместе фотоколл во время 55-го кинофестиваля Giffoni Film Festival в Италии. Пара вышла к фотографам держась за руки.

Бертон и Беллуччи были одеты в луки в темных тонах. Режиссер надел костюм, рубашку без галстука и туфли на шнурках, а вот актриса отдала предпочтение длинной юбке со шлейфом, которую дополнила шелковой рубашкой с подвернутыми рукавами, которую носила завязав на талии. Эффектности и небрежности образу добавляло то, что рубашка біла немного застегнута и из-под нее было видно нижнее белье.

Тим Бертон и Моника Беллуччи / © Getty Images

Отношения между ними завязались в 2023 году на съемках фильма «Битлджюс Битлджюс», где Тим выступил режиссером, а Моника Беллуччи снялась в одной из ролей. 60-летняя актриса и 66-летний режиссер часто теперь посещают различные мероприятия вместе, держаться за руки и деже целуются на публике.

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© Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press