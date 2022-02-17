Держались за руки: Тома Холланда и Зендею сфотографировали, когда они выходили из отеля

Держались за руки: Тома Холланда и Зендею сфотографировали, когда они выходили из отеля

Они направлялись на мероприятие вместе.

Актеры Том Холланд и Зендея пытаются держать свои отношения в сдержанном формате, поэтому не комментируют их и не проявляют излишней романтики на публике. В редких случаях пару фотографируют, когда они держатся за руки, как вот вчера, когда выходили из шикарного отеля Crosby Street в Нью-Йорке.

Том и Зендея направлялись вместе на показ нового фильма "Анчартед: На картах не значится". Оба были стильно одеты, например, Зендея выбрала рубашку оверсайз черного цвета, которую надела как платье и сочетала с лакированным ремнем, колготками и туфлями-лодочками. Волосы актриса вытянула и уложила в объемную прическу. Том же надел серый костюм, черную водолазку и туфли.

Зендея и Том Холланд / Getty Images

Напомним, об отношениях пары известно стало летом прошлого года, тогда их заметили целующимися в машине. Поскольку начало романа Тома и Зендеи совпало с выходом новой части фильма "Человек паук", где они сыграли главные роли, многие поклонники подозревали, что роман является только пиар-ходом ради привлечения внимания к картине. О личной жизни актеры практически не говорят, но в одном из интервью Том все же прокомментировал роман:

"Это не тот разговор, который я могу вести без нее… Знаешь, я слишком уважаю ее, чтобы ответить… Это не моя история. Это наша история. И мы поговорим о том, что это такое, когда будем готовы поговорить об этом вместе".

Не опровергла слухи об отношениях и Зендея:

"Это было довольно странно, странно, запутанно и агрессивно. Я думаю, что любить кого-то - это святое и особенное, и мы бы хотели наслаждаться этим только вдвоем".

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