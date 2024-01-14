Держались за руки улыбались: "Локи" Том Хиддлстон вышел на красную дорожку с возлюбленной

Том Хиддлстон - звезда фильмов и сериалов студии Marvel, в которых исполнил роль бога Локи, - редкий гость на светских мероприятиях, но 13 января он посетил вечеринку BAFTA Tea Party.

Том Хиддлстон и Зави Эштон / Фото: Associated Press

На красной дорожке в Лос-Анджелесе актер появился со своей возлюбленной - актрисой Зави Эштон. Пара позировала державшись за руки.

Том как истинный британец выбрал для мероприятия клетчатый костюм. Наряд был бежевого оттенка, а сочетал он его с кремовой рубашкой и точно таким же галстуком. Также на Томе были бежевые носки и лоферы с кисточками.

Том Хиддлстон и Зави Эштон / Фото: Associated Press

Зави надела же красное платье с опущенной линией плеча. Ее наряд был из круизной коллекции 2024 бренда Mara Hoffman. Платье было выполнено из гофрированой ткани, а вот его рукава и грудь украшали большие розы. Также Эштон добавила в образ большие серьги-люстры и черные туфли на каблуках.

Том Хиддлстон и Зави Эштон / Фото: Associated Press

Пара в отношениях с 2019 года, в 2022 году они обручились, а осенью того же года у них родился сын.

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