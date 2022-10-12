Держались за руки: влюбленные Виктория и Дэвид Бекхэмы под прицелом папарацци

Бывшая звезда Spice Girl и известный футболист в очередной раз продемонстрировали, что спустя 23 года после свадьбы по-прежнему ходят на свидания.

В последнее время вокруг семьи Бекхэмов витает много слухов, мол, Виктория не ладит с женой старшего сына Николой Пельц. Однако все это они практически не комментируют, предпочитая оставить свои семейные проблемы недоступными для любопытных поклонников.

В то же время семья продолжает выходить в свет, демонстрируя, что у них все хорошо. Не так давно Виктория дебютировала на Неделе моды в Париже, куда пригласила всю семью, а на днях ее и Дэвида заметили в Нью-Йорке, когда они выходили с отеля держась за руки. Детей с супругами не было, вероятно, они решили сходить на свидание только вдвоем.

На Виктории в тот вечер было зеленое платье с флористическим принтом, черное пальто с шелковыми лацканами, прозрачные туфли-лодочки, а в руке она держала черный клатч с декоративной цепочкой. Завершили образ дизайнера солнцезащитные очки и прическа. Дэвид же был не менее элегантен, чем его супруга. Известный футболист нарядился в синий костюм, рубашку и галстук. Его лук завершили очки и туфли с синими вставками, которые стильно перекликались с оттенком его костюма.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Читайте также: