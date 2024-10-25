Держались за руки: Зендею сфотографировали с бойфрендом Томом Холландом в парных луках

Пара не часто выходит в свет вместе, но поскольку мероприятие было посвящено новому бизнесу Тома, Зендея решила его поддержать.

28-летняя Зендея появилась на улице в Нью-Йорке со своим бойфрендом - актером Томом Холландом, с которым познакомилась на съемках фильма Человек паук. Пара посетила вечеринку, которую Том организовал, для продвижения своего нового бизнеса - безалкогольного пива BERO от компании Holland, 28.

По такому случаю влюбленные оделись в парные луки, состоящие из самого трендового цвета этой осени - гнилой вишни. На Зендеи было длинное кожаное платье с декольте и тонкими бретельками, которое украшал пояс с золотой пряжкой. Носила этот наряд она в сочетании с черными туфлями на каблуках и украшениями от Bvlgari.

Том же отдал предпочтение черным брюкам, футболке и белым кедам от Prada.

Зенндея и Том Холланд / Фото: Getty Images

Зендея и Том встречается с 2021 года. Впервые они появились как пара на красной ковровой дорожке в ноябре 2021 года, когда начался пресс-тур фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

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