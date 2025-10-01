ТСН в социальных сетях

Держалось на честном слове: жена миллиардера Безоса — Лорен Санчес — надела платье с декольте

Она опять смогла удивить, ведь выбрала очень смелый наряд.

Юлия Каранковская
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

55-летняя Лорен Санчес, которая совсем недавно стала законной женой американского миллионера Джеффа Безоса, появилась среди гостей на вечеринке Сидни Суини. Девушка с размахом праздновала день рождения — ей исполнилось 28 лет — и поэтому поводу пригласила многих известных гостей, среди которых была и Лорен.

Праздник Сидни решила оформить в «космической» тематике, поэтому гости появились на нем костюмах персонажей из известных фильмах о космосе. Лорен же выбрала серебряное мини-платье с внушительным декольте. Наряд подчеркивал талию звезды, а также еле прикрывал грудь.

Лорен Санчес и Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Лорен Санчес и Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Образ новоиспеченная миссис Безос дополнила объемной прической, необычными очками и масивными серьгами.

Именинница же выбрала для своего праздника культовое платье — серебряный наряд от бренда The Blonds из коллекции весна-лето 2009. Точно в таком же платье когда-то позировала поп-принцесса Бритни Спирс — она снялась в нем для обложки своего альбома Circus.

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Образы Лорен Санчес - возлюбленой Джеффа Безоса (12 фото)

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

