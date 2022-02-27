"Держись, Украина!": создатель бренда Vetements выразил свою поддержку Украине

Он стал одной из множества знаменитостей, которые отреагировали на вторжение России.

Известный грузинский дизайнер, создатель бренда Vetements, который с 2015 года является креативным директором Модного дома Balenciaga, Демна Гвасалия поддержал Украину. На своей странице в Instagram Демна поменял аватарку, и теперь его фото сделано на фоне украинского флага.

Instagram Демна Гвасалия

Также дизайнер опубликовал фото с показа Vetements коллекции весна-лето 2019, в котором была представлена куртка в цветах флага Украины и с гербом в зоне сердца. Коллекция была посвящена его детству в Грузии и войне.

"Эту коллекцию я посвятил Грузии, Грузии, где мы с братом Гурамом вместе выросли в 90-х, и войне, которая была там, где мы жили. Я пытался противостоять этой тоске, страху и боли в этом шоу. Я не хотел вспоминать раньше, я не хотел заходить так далеко", - рассказывал Vogue Гвасалия, почему создал эти вещи именно такими.

Также после начала Россией войны в Украине, дизайнер опубликовал пост поддержки.

"Держись, Украина! Мы понимаем, как сложно сейчас находиться на вашем месте. Поддерживаем и стоим вместе с Украиной перед лицом российской агрессии!"

Ранее к россиянам обращались украинские артисты: Потап, Настя Каменских, Джамала, Елена Кравец и многие другие. Дмитрий Монатик опубликовал душераздирающий стих, который посвятил событиям в родной Украине.

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