Держится достойно: Натали Портман появилась на публике после новостей об измене мужа

Недавно стало известно, что муж американской актрисы Натали Портман, танцор Бенжамен Мильпье, изменил ей с 25-летней французской активисткой Камиль Этьен. Пара пробыла в браке 11 лет и согласно изданию Page Six, трудности в отношениях они испытывают давно и в прошлом году даже расходились.

Однако отодвинув на задний план личные драмы, актриса решила весело провести время в компании друзей. 7 июня она посетила 11-й день Открытого чемпионата Франции по теннису на стадионе "Ролан Гаррос", где ее и сфотографировали папарацци.

Звезда была в хорошем настроении и разбавила свой летний образ аксессуарами от Модного дома Dior, амбассадором которого является уже многих лет. Также на Натали было мини-платье в цветочный принт от бренда Claudie Pierlot.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Но вот помолвочное кольцо актриса не сняла с безымянного пальца.

Кольцо Натали Портман / Фото: Getty Images

Источник, близкий к паре, сообщает Page Six: "Они не расстались и пытаются уладить отношения. Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью".

Напомним, что Портман и Мильпье познакомились в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого он поставил хореографию. Они обручились в 2010 году и поженились в Биг-Суре, Калифорния, в 2012-м.

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