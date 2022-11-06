Держится на честном слове: американская певица поразила своим декольте ниже пупка

Среди гостей вчерашнего гала-концерта Art+Film в номинации "самое откровенное декольте" уверенно победила певица и актриса Эддисон Рей.

В субботу, 5 ноября, известные представители индустрии искусства, кино, моды и развлечений собрались в Музее искусств Лос-Анджелеса на одиннадцатый ежегодный гала-концерт Art+Film. В этом году торжество устраивается в честь художницы Хелен Пашгян, и корейского режиссера Пака Чан Ука.

Звезды кино и моды пришли на церемонию в эффектных нардах. Многие сделали ставку на декольте.

Например, Сальма Хайек надела платье от Gucci с глубоким вырезом, не скрывавшим роскошную грудь актрисы.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Молодая актриса Мини Суини тоже продемонстрировала соблазнительное декольте, надев платье от Giambattista Valli.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Но 22 летняя певица, актриса и инфлюэнсер Эддисон Рей затмила всех. Ее расшитое пайетками платье со шлейфом имело такой вырез на груди, что не очень понятно как оно вообще держалось на Эддисон.

Эддисон Рей / Фото: Credits

Вырез заканчивался значительно ниже пупка девушки.

Эддисон Рей / Фото: Associated Press

Но, стоит признать, образ получился очень стильный и совершенно не вульгарный. Платье Рей дополнила длинными бусами с кистью.

Эддисон Рей / Фото: Getty Images

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