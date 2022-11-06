Держится на честном слове: американская певица поразила своим декольте ниже пупка

Среди гостей вчерашнего гала-концерта Art+Film в номинации "самое откровенное декольте" уверенно победила певица и актриса Эддисон Рей.
В субботу, 5 ноября, известные представители индустрии искусства, кино, моды и развлечений собрались в Музее искусств Лос-Анджелеса на одиннадцатый ежегодный гала-концерт Art+Film. В этом году торжество устраивается в честь художницы Хелен Пашгян, и корейского режиссера Пака Чан Ука.
Звезды кино и моды пришли на церемонию в эффектных нардах. Многие сделали ставку на декольте.
Например, Сальма Хайек надела платье от Gucci с глубоким вырезом, не скрывавшим роскошную грудь актрисы.
Молодая актриса Мини Суини тоже продемонстрировала соблазнительное декольте, надев платье от Giambattista Valli.
Но 22 летняя певица, актриса и инфлюэнсер Эддисон Рей затмила всех. Ее расшитое пайетками платье со шлейфом имело такой вырез на груди, что не очень понятно как оно вообще держалось на Эддисон.
Вырез заканчивался значительно ниже пупка девушки.
Но, стоит признать, образ получился очень стильный и совершенно не вульгарный. Платье Рей дополнила длинными бусами с кистью.
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