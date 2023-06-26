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Дерзкая и сексуальная: участница "Холостяка-12" в стрингах похвасталась пышными ягодицами

Дерзкая и сексуальная: участница "Холостяка-12" в стрингах похвасталась пышными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1397
Время на прочтение
1 мин
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Дерзкая и сексуальная: участница "Холостяка-12" в стрингах похвасталась пышными ягодицами

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Марина Голд взбудоражила воображение фолловеров откровенным образом.

Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – опубликовала в Instagram пикантное фото из откровенной фотосессии.

Девушка предстала в фотосете в черном бюстгальтере и стрингах. На одной ноге было что-то вроде гартера. Обута Марина была в черные ботильоны на экстремально высокой платформе и каблуках.

Марина Голд/Instagram Марины Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марины Голд

Голд позировала спиной к фотокамере, демонстрируя свои пышные и сексуальные ягодицы.

Напомним, ранее Марина Голд сходила в ресторан в белом трикотажном мини-платье с откровенным декольте, короткими рукавами и золотистыми пуговицами.

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Дата публикации
Просмотры
1397
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