Дерзкая и сексуальная: участница "Холостяка-12" в стрингах похвасталась пышными ягодицами

Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – опубликовала в Instagram пикантное фото из откровенной фотосессии.

Девушка предстала в фотосете в черном бюстгальтере и стрингах. На одной ноге было что-то вроде гартера. Обута Марина была в черные ботильоны на экстремально высокой платформе и каблуках.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Голд позировала спиной к фотокамере, демонстрируя свои пышные и сексуальные ягодицы.

Напомним, ранее Марина Голд сходила в ресторан в белом трикотажном мини-платье с откровенным декольте, короткими рукавами и золотистыми пуговицами.

Читайте также: