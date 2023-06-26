Дерзкая и сексуальная: участница "Холостяка-12" в стрингах похвасталась пышными ягодицами

Марина Голд взбудоражила воображение фолловеров откровенным образом.
Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – опубликовала в Instagram пикантное фото из откровенной фотосессии.
Девушка предстала в фотосете в черном бюстгальтере и стрингах. На одной ноге было что-то вроде гартера. Обута Марина была в черные ботильоны на экстремально высокой платформе и каблуках.
Голд позировала спиной к фотокамере, демонстрируя свои пышные и сексуальные ягодицы.
Напомним, ранее Марина Голд сходила в ресторан в белом трикотажном мини-платье с откровенным декольте, короткими рукавами и золотистыми пуговицами.
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