Дэт-метал-певица стала новой «Мисс Мира Чили»: 27-летняя красавица покорила красотой и талантом

Игнасия Фернандес \ Фото: instagram.com/ignacia.fdez

27-летняя Игнасия Фернандес стала сенсацией во время полуфинала конкурса красоты «Мисс Мира Чили», когда продемонстрировала свой талант дэт-метал-певицы. Она, одетая в гламурном платье с кейп-накидкой, излучала силу и энергию, исполняя одну из песен своей группы Decessus.

Но на этом триумф девушки не закончился, ведь она победила в конкурсе и стала новой «Мисс мира Чили 2025». Игнасию короновали и теперь она будет представлять свою страну на престижном международном конкурсе «Мисс мира-2026».

Игнасия Фернандес \ Фото: instagram.com/ignacia.fdez

«Я очень благодарна, я совсем этого не ожидала. Подготовка заняла много месяцев, и, честно говоря, я благодарна за всю поддержку и заботу, которые я получила», — прокомментировала она.

Также совсем скоро состоится конкурс красоты «Мисс Вселенная», на котором Украину представит 26-летняя София Ткачук из Ровно.