ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Конструкция корсета или забытая булавка: актриса Эшли Парк заинтриговала загадочной деталью платья

Звезда сияла перед фотографами в платье с «голыми» вставками и изысканным кружевом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эшли Парк

Эшли Парк / © Associated Press

На этой неделе на Netflix выходит долгожданный пятый сезон популярного сериала «Эмили в Париже». Грандиозная премьера шоу состоялась в столице Франции, а среди гостей мероприятия блистала одна из главных звезд сериала — актриса Эшли Парк.

Девушка выбрала для своего появления на красной дорожке красное платье от известного итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Наряд выполнен из атласного шелка и имел эффектные прозрачные вставки ткани по бокам, а также кружевные вставки на юбке, которая выполнена в фасоне «русалка» и расклешена от колен.

Спереди наряд актрисы застегивался на крючки, а также в дизайне присутствовали атласные вставки ткани по бокам в виде лучей. Платье Эшли носила в сочетании с роскошными бриллиантами, а также сделала прическу в которой использовала парик с красными волосами и уложила их на одну сторону в так называемую «голливудскую» волну.

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Однако была в образе Эшли одна деталь, которая сбивала с толку — загадочная то ли булавка, которую ненароком забыли портные, то ли, возможно, вылезшая деталь корсета — косточка.

Загадочная деталь платья Эшли Парк / © Associated Press

Загадочная деталь платья Эшли Парк / © Associated Press

Загадочная деталь платья Эшли Парк / © Associated Press

Загадочная деталь платья Эшли Парк / © Associated Press

Несмотря на то, что эта деталь привлекала внимание, образ Эшли не был испорченным. Актриса выглядела очень празднично и красиво, однако Dolce & Gabbana надо быть внимательнее.

Филиппин Леруа-Болье, Лили Коллинз и Эшли Парк / © Associated Press

Филиппин Леруа-Болье, Лили Коллинз и Эшли Парк / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie