- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Конструкция корсета или забытая булавка: актриса Эшли Парк заинтриговала загадочной деталью платья
Звезда сияла перед фотографами в платье с «голыми» вставками и изысканным кружевом.
На этой неделе на Netflix выходит долгожданный пятый сезон популярного сериала «Эмили в Париже». Грандиозная премьера шоу состоялась в столице Франции, а среди гостей мероприятия блистала одна из главных звезд сериала — актриса Эшли Парк.
Девушка выбрала для своего появления на красной дорожке красное платье от известного итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Наряд выполнен из атласного шелка и имел эффектные прозрачные вставки ткани по бокам, а также кружевные вставки на юбке, которая выполнена в фасоне «русалка» и расклешена от колен.
Спереди наряд актрисы застегивался на крючки, а также в дизайне присутствовали атласные вставки ткани по бокам в виде лучей. Платье Эшли носила в сочетании с роскошными бриллиантами, а также сделала прическу в которой использовала парик с красными волосами и уложила их на одну сторону в так называемую «голливудскую» волну.
Однако была в образе Эшли одна деталь, которая сбивала с толку — загадочная то ли булавка, которую ненароком забыли портные, то ли, возможно, вылезшая деталь корсета — косточка.
Несмотря на то, что эта деталь привлекала внимание, образ Эшли не был испорченным. Актриса выглядела очень празднично и красиво, однако Dolce & Gabbana надо быть внимательнее.