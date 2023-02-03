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Дети – копии родителей: экс-"ангел" Victoria's Secret Роми Стридж умилила семейными снимками

Дети – копии родителей: экс-"ангел" Victoria's Secret Роми Стридж умилила семейными снимками

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
363
Время на прочтение
1 мин
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Дети – копии родителей: экс-"ангел" Victoria's Secret Роми Стридж умилила семейными снимками

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

27-летняя нидерландская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret показала подросших детей.

Роми Стридж порадовала фолловеров в Instagram новыми семейными снимками. На них молодая мама позирует с дочерью – 2-летней Минт – на руках, а муж Лоренс ван Лиувен держит на руках младшую дочь – Джун, которой 11 февраля исполнится 3 месяца. Семья одета в черный family look.

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж
Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Дети очень похожи на своих родителей, особенно Минт – копия мамы. Модель даже надела дочери на лицо черные очки, как у нее. На одном из фото Роми с дочерью демонстрируют губы "уточкой" – это получилось очень мило.

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж
Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Напомним, Стридж показала, как выглядела на последних неделях беременности.

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Дата публикации
Просмотры
363
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