Дети – копии родителей: экс-"ангел" Victoria's Secret Роми Стридж умилила семейными снимками

Роми Стридж порадовала фолловеров в Instagram новыми семейными снимками. На них молодая мама позирует с дочерью – 2-летней Минт – на руках, а муж Лоренс ван Лиувен держит на руках младшую дочь – Джун, которой 11 февраля исполнится 3 месяца. Семья одета в черный family look.

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Дети очень похожи на своих родителей, особенно Минт – копия мамы. Модель даже надела дочери на лицо черные очки, как у нее. На одном из фото Роми с дочерью демонстрируют губы "уточкой" – это получилось очень мило.

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Напомним, Стридж показала, как выглядела на последних неделях беременности.

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