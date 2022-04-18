"Дети прячутся в холодных подвалах без еды, напуганы": Злата Огневич призывает спасти мариупольцев

Певица написала пост о блокаде Мариуполя.

Злата Огневич опубликовала в Instagram пост, в котором призвала спасти жителей, защитников и защитниц Мариуполя, который сейчас находится в оккупации российских войск.

"Спасите Мариуполь #Деблокада!!!

Дети прячутся в холодных подвалах, бомбоубежищах, без еды, напуганные, голодные, с единственным желанием выжить. Есть много раненых. Есть случаи, когда оккупанты заставляют людей разбирать завалы, а только потом раздают еду.

Бойцы ежедневно теряют собратьев. ВСУ, полк АЗОВ, морские пехотинцы, НГУ, пограничники, боевые подразделения – лучшие из лучших!

Боеприпасы, лекарства, еда заканчиваются. Голодные обмороки, но все равно в бой… Офицерская честь, которая не позволяет им бросить своих, украинцев, которых они поклялись защищать. Они понимают, что значит надеть шеврон и дать клятву.

Бойцы ждут оружия и подкрепления! До сих пор надеются, что к ним придут и окажут такую нужную помощь", — написала певица.

Злата понимает, что ее голос – это капля в море, но это все равно голос.

Она также поддержала всех защитников и защитниц Мариуполя.

"Парни и девушки, которые стоят на защите крепости Мариуполь. Вы — лучшие, сильнейшие! Буду за честь познакомиться с Вами и праздновать Победу. Потому надеюсь, что Вы вернетесь живыми, целыми, невредимыми. У меня есть НАДЕЖДА, что руководство осуществит деблокаду. Я все еще верю в это и ПРИЗЫВАЮ сделать как можно скорее!" – добавила Огневич.

Читайте также: