Детям не смотреть: Деми Роуз обнаженной продемонстрировала пышные ягодицы

Модель показала откровенное видео с отдыха в Мексике.

Неугомонная Деми Роуз не перестает засыпать фолловеров в Instagram откровенным контентом. Она подумала, что хватит публиковать снимки в одежде, и разделась.

Модель выложила фото и видео с Тулума, на которых предстала в чем мать родила.

Деми позировала полностью обнаженной возле бассейна на фоне Карибского моря. Она продемонстрировала на камеру сексуальные формы: пышные ягодицы и тонкую талию. Фигура Роуз – "песочные часы" - выглядит очень соблазнительно.

(чтобы посмотреть откровенное видео, листайте вправо)

В прошлый раз Деми в образе русалки похвасталась соблазнительными изгибами тела. Красотка топлес позировала спиной к камере возле кровати с балдахином. Из одежды на ней была ткань с голубым принтом, которая имитировала хвост русалки.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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