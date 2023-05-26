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Детям не смотреть: Деми Роуз показала, как без трусов отдыхала у бассейна

Детям не смотреть: Деми Роуз показала, как без трусов отдыхала у бассейна

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3014
Время на прочтение
1 мин
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Детям не смотреть: Деми Роуз показала, как без трусов отдыхала у бассейна

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель обожает эпатировать фолловеров провокационными фотографиями.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию откровенных фото. На этот раз модель показала, как она в провокационном луке релаксировала у бассейна.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми соблазнительно позировала, лежа на бортике бассейна. На ней был голубой лиф с белым цветочным принтом, отлично подчеркнувший ее пышный сексуальный бюст.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

А вот трусы Роуз решила не одевать. Пикантное место она прикрыла пляжным халатом с таким же принтом, как лиф.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Девушка демонстрировала на камеру тонкую талию, плоский живот и широкие бедра. Ох и обольстительница Деми!

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, Деми Роуз в черном белье, бюстгальтер которого был украшен перьями, продемонстрировала свое сексуальное декольте.

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Дата публикации
Просмотры
3014
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