Детям не смотреть: Деми Роуз показала, как без трусов отдыхала у бассейна

Британская модель обожает эпатировать фолловеров провокационными фотографиями.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию откровенных фото. На этот раз модель показала, как она в провокационном луке релаксировала у бассейна.
Деми соблазнительно позировала, лежа на бортике бассейна. На ней был голубой лиф с белым цветочным принтом, отлично подчеркнувший ее пышный сексуальный бюст.
А вот трусы Роуз решила не одевать. Пикантное место она прикрыла пляжным халатом с таким же принтом, как лиф.
Девушка демонстрировала на камеру тонкую талию, плоский живот и широкие бедра. Ох и обольстительница Деми!
Напомним, Деми Роуз в черном белье, бюстгальтер которого был украшен перьями, продемонстрировала свое сексуальное декольте.
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