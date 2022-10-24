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Детям не смотреть: Lizzo без штанов потверкала на камеру большими ягодицами

Дата публикации
Просмотры
1903
Время на прочтение
1 мин
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Детям не смотреть: Lizzo без штанов потверкала на камеру большими ягодицами

Lizzo / Фото: instagram.com/lizzobeeating

34-летняя американская рэп-исполнительница обожает танцевать, особенно своей пятой точкой.

Lizzo известна своими провокационными выходками. Она никогда не комплексует, не стесняется своего тела и охотно демонстрирует свои формы в самых откровенных нарядах.

На этот раз артистка сходила на вечеринку, где изрядно повеселилась с друзьями.

Lizzo одела на пати розовый кроп-топ и трусы, переходящие в чулки. Несколько прядей волос она покрасила в розовый, сделала насыщенный макияж с акцентом на пышных ресницах и длинный острый розовый маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами, а на лицо надела гламурные очки со стразами.

(листайте вправо)

Рэп-исполнительница отрывалась по полной. Она даже с подругой подтверкала на камеру, с гордостью демонстрируя свою пышную пятую точку.

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Автор
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Дата публикации
Просмотры
1903
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