Детям не смотреть: Lizzo без штанов потверкала на камеру большими ягодицами

Lizzo известна своими провокационными выходками. Она никогда не комплексует, не стесняется своего тела и охотно демонстрирует свои формы в самых откровенных нарядах.

На этот раз артистка сходила на вечеринку, где изрядно повеселилась с друзьями.

Lizzo одела на пати розовый кроп-топ и трусы, переходящие в чулки. Несколько прядей волос она покрасила в розовый, сделала насыщенный макияж с акцентом на пышных ресницах и длинный острый розовый маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами, а на лицо надела гламурные очки со стразами.

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Рэп-исполнительница отрывалась по полной. Она даже с подругой подтверкала на камеру, с гордостью демонстрируя свою пышную пятую точку.

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