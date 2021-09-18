Детям не смотреть: провокационная британская телезвезда показала обнаженные ягодицы

Ох, и искусительница Хлоя Ферри. Она вновь соблазняет поклонников своими откровенными снимками.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram провокационный снимок.

На нем девушка позирует в черном откровенном белье, которое состоит из прозрачного бюстгальтера и стрингов с тонкой веревочкой. Поэтому пышные ягодицы Хлои полностью обнаженные и будоражат воображение ее фолловеров.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Образ красотка дополнила укладкой с локонами и, как всегда, насыщенным макияжем с акцентом на пышных ресницах.

Еще Ферри продемонстрировала свою пятую точку в обтягивающем оранжевом платье с принтом тай-дай и драпировкой на юбке.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Она также показала, как в этом луке выглядит ее фигура спереди. Эффектно смотрится в аутфите пышное декольте.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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Откровенные образы Хлои Ферри (45 фото)

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