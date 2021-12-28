Детям не смотреть: смелая Деми Роуз полностью разделась перед камерой

Британская "Ким Кардашьян" показала свое обнаженное фото.
Неугомонная Деми Роуз даже в Рождество засыпала своих фолловеров в Instagram откровенными снимками. На одном из них смелая Деми позирует на красном фоне полностью обнаженной. Свои интимные места она прикрывает руками.
Модель решила надеть только белые лохматые угги. Волосы она распустила, сделала насыщенный макияж с красной помадой и завершила лук красным маникюром.
Ранее Роуз хвасталась сексуальными формами в кружевном белье сливового цвета.
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