Детям не смотреть: смелая Деми Роуз полностью разделась перед камерой

Британская "Ким Кардашьян" показала свое обнаженное фото.

Неугомонная Деми Роуз даже в Рождество засыпала своих фолловеров в Instagram откровенными снимками. На одном из них смелая Деми позирует на красном фоне полностью обнаженной. Свои интимные места она прикрывает руками.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Модель решила надеть только белые лохматые угги. Волосы она распустила, сделала насыщенный макияж с красной помадой и завершила лук красным маникюром.

Ранее Роуз хвасталась сексуальными формами в кружевном белье сливового цвета.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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