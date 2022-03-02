Дэвид Бекхэм о войне в Украине: "Душераздирающе видеть, как это влияет на невинных детей"

Знаменитости со всего мира сейчас поддерживают Украину.
Среди них британский футболист Дэвид Бекхэм. В своем Instagram спортсмен опубликовал душераздирающие кадры того, что сейчас происходит в украинских городах, мирных городах, на которых напала Россия.
"Ситуация в Украине разрушительна и ужасна для ее народа", - написал он. "Как и у любого родителя, душераздирающе видеть, как это влияет на невинных детей, которые сейчас живут в зоне боевых действий. По мере эскалации конфликта растут и потребности детей. Узнайте, как вы можете помочь через @UNICEF по ссылке в биографии", - написал Бекхэм.
Дэвид Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ с 2005 года.
Напомним, Украину также поддержали Элтон Джон и Дэвид Ферниш, выпустив выпустили эмоциональное заявление: "Мы убиты горем".
"Более 20 лет СПИД-фонд Элтона Джона поддерживает некоторых из наиболее уязвимых людей в Украине, предоставляя им доступ к услугам и уходу в связи с ВИЧ, в рамках наша приверженность сообществам в Восточной Европе и Центральной Азии. Мы убиты горем и потрясены тем, что этот конфликт разворачивается, и наши сердца с народом Украины, который не заслуживает того, чтобы пережить этот кошмар".
В субботу герцог и герцогиня Кембриджские выступили в поддержку Украины, разместив личный твит на своем официальном аккаунте. Президент Зеленский поблагодарил их за поддержку.
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