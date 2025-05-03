- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Дэвид Бекхэм отпраздновал 50-летие: его жена Виктория опубликовала трогательные кадры с мужем
2 мая Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет. Его супруга Виктория поделилась несколькими видео в честь юбилея своего любимого мужа.
Виктория показала, как они с семьей отмечали юбилей мужа, опубликовав видео в Instagram.
«С днем рождения, @davidbeckham… мое все ❤️ Мой лучший друг, родственная душа и партнер по танцам на всю жизнь🕺 💃 ✨ Как поется в песне 🎶Мы начинаем и заканчиваем как одно целое. В любви навсегда. Мы можем ехать вместе, ах ха🎵Я люблю тебя xxxxxxxxxx», — не сдерживала эмоций Виктория.
А еще поделилась другим видео, где Дэвид запечатлен совсем маленьким.
«Когда я смотрю это видео, я думаю: „Ух ты… как мне повезло!!“ 😂 Ты все, о чем я могла мечтать, и даже больше. С 50-летием @davidbeckham!!! Я люблю тебя и нашу прекрасную семью бесконечно. Ты дополняешь меня xxx», — написала Виктория под трогательными детскими и не только снимками Дэвида.
Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о свадьбе самой знаменитой пары, которая в браке уже более 25 лет.