Дэвид Бекхэм отпраздновал День пчел и похвастался своей пасекой

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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51-летний Дэвид Бекхэм присоединился к празднованию Дня медоносных пчел и показал поклонникам свою пасеку. Бывший футболист поделился видео в своем Instagram, которые впечатлили его поклонников.

Он показал, как выглядит его пасека:

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Пасека Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Как он использует мед, собранный в своих уликах: им он поливает сосиски барбекю:

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Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

И даже как в специальном защитном костюме собирает рамки с медом.

Дэвид Бекхэм на своей пасеке / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Сегодня Всемирный день медоносных пчел. Эти маленькие создания так много делают для нашей планеты… от поддержки растений и природы до обеспечения энергией… вполне справедливо, что у них есть свой собственный день», — написал Дэвид под видео.

Отметим, Дэвид Бекхэм является ярым поклонником пчеловодства и активно развивает собственную пасеку в своем загородном имении в Котсуолдсе, Англия. То, что начиналось в 2020 году как обычное домашнее хобби во время пандемии коронавируса, переросло в серьезный увлечение и даже полноценный бизнес.

Ранее, отметим, «украинский Бекхэм» Валерий Харчишин проверил, что будет, если полить помидоры спирулиной.

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