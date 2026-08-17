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- Шоу-бизнес
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Дэвид Бекхэм отпраздновал День пчел и похвастался своей пасекой
Экс-футболист активно занимается садоводством, пчеловодством, выращивает овощи и проводит много времени в своем поместье.
51-летний Дэвид Бекхэм присоединился к празднованию Дня медоносных пчел и показал поклонникам свою пасеку. Бывший футболист поделился видео в своем Instagram, которые впечатлили его поклонников.
Он показал, как выглядит его пасека:
Как он использует мед, собранный в своих уликах: им он поливает сосиски барбекю:
И даже как в специальном защитном костюме собирает рамки с медом.
«Сегодня Всемирный день медоносных пчел. Эти маленькие создания так много делают для нашей планеты… от поддержки растений и природы до обеспечения энергией… вполне справедливо, что у них есть свой собственный день», — написал Дэвид под видео.
Отметим, Дэвид Бекхэм является ярым поклонником пчеловодства и активно развивает собственную пасеку в своем загородном имении в Котсуолдсе, Англия. То, что начиналось в 2020 году как обычное домашнее хобби во время пандемии коронавируса, переросло в серьезный увлечение и даже полноценный бизнес.
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