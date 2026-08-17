ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Дэвид Бекхэм отпраздновал День пчел и похвастался своей пасекой

Экс-футболист активно занимается садоводством, пчеловодством, выращивает овощи и проводит много времени в своем поместье.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

51-летний Дэвид Бекхэм присоединился к празднованию Дня медоносных пчел и показал поклонникам свою пасеку. Бывший футболист поделился видео в своем Instagram, которые впечатлили его поклонников.

Он показал, как выглядит его пасека:

Пасека Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Как он использует мед, собранный в своих уликах: им он поливает сосиски барбекю:

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

И даже как в специальном защитном костюме собирает рамки с медом.

Дэвид Бекхэм на своей пасеке / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Сегодня Всемирный день медоносных пчел. Эти маленькие создания так много делают для нашей планеты… от поддержки растений и природы до обеспечения энергией… вполне справедливо, что у них есть свой собственный день», — написал Дэвид под видео.

Отметим, Дэвид Бекхэм является ярым поклонником пчеловодства и активно развивает собственную пасеку в своем загородном имении в Котсуолдсе, Англия. То, что начиналось в 2020 году как обычное домашнее хобби во время пандемии коронавируса, переросло в серьезный увлечение и даже полноценный бизнес.

Ранее, отметим, «украинский Бекхэм» Валерий Харчишин проверил, что будет, если полить помидоры спирулиной.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie