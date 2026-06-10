Дэвид Бекхэм поделился забавными фото своих собак

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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В семье Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм живут четыре собаки — Olive, Fig, Sage и Simba. Три питомца относятся к породе кокер-спаниель, а еще один является кокапу — популярной смесью кокер-спаниеля и пуделя.

Бекхэмы не раз показывали своих любимцев в соцсетях, и поклонники давно знают, что собаки занимают особое место в их доме. Сам Дэвид неоднократно говорил, что воспринимает их не просто как домашних животных, а как полноценных членов семьи.

По словам бывшего футболиста, время, проведенное с питомцами, помогает ему отвлечься от напряженного графика и восстановить силы после работы, съемок и других дел. Прогулки, игры и общение с собаками стали для него важной частью повседневной жизни и своеобразным способом борьбы со стрессом.

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51-летний экс-футболист поделился в своем Instagram серией забавных фото своих собак Fig и Simba, которые, без сомнения, подняли настроение и умилили его подписчиков.

Собака Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собака Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собаки Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собака Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собака Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, в последнее время Дэвид Бекхэм все больше времени посвящает жизни за городом. Бывший спортсмен увлекся садоводством и с удовольствием занимается работой на своем участке. Кроме того, Бекхэм разводит кур, следит за садом и даже освоил пчеловодство. Недавно он показал в Сети, как начинает своей день с проверки курятника.

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